Турнир WTA в Токио отменен из-за коронавируса

В связи с возможной второй волной коронавируса в Японии турнир WTA в Токио не состоится впервые с 1984 года, сообщает Kyodo News+.

В столицу Японии WTA собиралась приехать в начале ноября. В Токио прошлогоднюю победу должна была защищать Наоми Осака.

Помимо Токио ранее в WTA подтвердили отмену турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат в Шэньчжэне. Также осенью не состоятся турниры в Олбани и Люксембурге.

Сезон в WTA должен возобновиться 3 августа в Палермо.

Ранее UA-Футбол сообщал, что АТР и WTA объявили об отмене турниров в Китае.