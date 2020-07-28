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Турнир WTA в Токио отменен из-за коронавируса
Это не стало сюрпризом.
В связи с возможной второй волной коронавируса в Японии турнир WTA в Токио не состоится впервые с 1984 года, сообщает Kyodo News+.
В столицу Японии WTA собиралась приехать в начале ноября. В Токио прошлогоднюю победу должна была защищать Наоми Осака.
Помимо Токио ранее в WTA подтвердили отмену турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат в Шэньчжэне. Также осенью не состоятся турниры в Олбани и Люксембурге.
Сезон в WTA должен возобновиться 3 августа в Палермо.
Ранее UA-Футбол сообщал, что АТР и WTA объявили об отмене турниров в Китае.