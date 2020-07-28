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Турнир WTA в Токио отменен из-за коронавируса

Теннис
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Это не стало сюрпризом.

Турнир WTA в Токио отменен из-за коронавируса
Новина українською

В связи с возможной второй волной коронавируса в Японии турнир WTA в Токио не состоится впервые с 1984 года, сообщает Kyodo News+.

В столицу Японии WTA собиралась приехать в начале ноября. В Токио прошлогоднюю победу должна была защищать Наоми Осака.

Помимо Токио ранее в WTA подтвердили отмену турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат в Шэньчжэне. Также осенью не состоятся турниры в Олбани и Люксембурге.

Сезон в WTA должен возобновиться 3 августа в Палермо.

Ранее UA-Футбол сообщал, что АТР и WTA объявили об отмене турниров в Китае.

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В статье: WTA коронавирус
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