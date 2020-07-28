Федерер: Моя цель – быть в форме к 1 января

Роджер Федерер в феврале текущего года перенес операцию на колене, а после повторного хирургического вмешательства объявил о досрочном завершении сезона.

"Конечно, я был разочарован и опечален, что мне пришлось сделать первую операцию. Я принял это решение после матча в Африке. Я долго был недоволен коленом и должен был что-то делать. К сожалению, вторая операция была необходима.

Теперь прошло два месяца, и я медленно возвращаюсь к тренировкам. Моя цель состоит в том, чтобы быть готовым к 1 января. У меня будет 20-недельный период фитнес-тренировок, а также теннис и все остальное.

Это долгий путь, но я готов. С нетерпением жду возможности снова быть в 100-процентной форме", - приводит слова Федерера Tennis World USA.

Роджер Федерер в 2020 году провел только один официальный турнир, став полуфиналистом на Australian Open.