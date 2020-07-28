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Надаль поделился фотографиями с тренировки в своей академии
Теннисист хорошо проводит время
Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новую запись в "Инстаграме". Бывшая первая ракетка мира выложил фото с тренировок на грунте в своей академии на Мальорке (Испания).
"Сегодня я тренируюсь. Эти дни очень жаркие. Будьте осторожны с солнцем, которое так печёт", — подписал фото Надаль.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос". Матчи Открытого чемпионата США должны пройти с 31 августа по 13 сентября.
Итоговое решение о проведении US Open будет принято в начале августа.