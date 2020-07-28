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Ястремская сыграет на турнире в США

Теннис
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Турнир состоится в августе

Ястремская сыграет на турнире в США
Новина українською

25-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская заявилась на турнир Western & Southern Open в Нью-Йорке.

Отметим, что турнир ежегодно проходит в Цинциннати, но из-за пандемии коронавируса в 2020-м был перенесен в Нью-Йорк.

В начале августа запланированы выступления Ястремской на турнирах WTA в Палермо, а затем в Праге.

Напомним, что 3 августа теннисный сезон в WTA-туре должен возобновиться после пятимесячной паузы, связанной с пандемией COVID-19.

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В статье: Даяна Ястремская
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