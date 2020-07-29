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Классика Ролан Гаррос: Серена Уильямс против Шараповой в 2013-м. ВИДЕО

Теннис
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Памятный финал между двумя антагонистками.

Классика Ролан Гаррос: Серена Уильямс против Шараповой в 2013-м. ВИДЕО
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Семь лет назад до финала на Ролан Гаррос дошли два лидера посева – Серена Уильямс и Мария Шарапова. Это была третья битва теннисисток за Шлема – в 2004-м Шарапова обыграла Серену в финале Уимблдона, но спустя три года американка взяла реванш в решающем матче на Australian Open.

На Ролан Гаррос Уильямс-младшая снова была сильнее, но в этот раз Шарапова, будучи действующей чемпионкой турнира, без боя не сдалась – 6:4, 6:4 в пользу Серены, которая в тот день стала двукратной победительницей грунтового мэйджора.

В 2014-м Мария Шарапова снова выиграла Ролан Гаррос, а вот Серена Уильямс защиту титула провалила, сенсационно проиграв во втором раунде на тот момент еще малоизвестной Гарбинье Мугурусе.

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В статье: Серена Уильямс Мария Шарапова Ролан Гаррос
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