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Надаль и Джокович могут сыграть на Мастерсе в Нью-Йорке

Теннис
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Лидеры АТР-тура все же сыграют на US Open?

Надаль и Джокович могут сыграть на Мастерсе в Нью-Йорке
Новина українською

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим возглавили заявочный лист Мастерса в Нью-Йорке, который пройдет за неделю до старта Открытого чемпионата США.

Из топ-20 на турнире АТР-1000 не выступят только четыре теннисиста – травмированные Роджер Федерер и Фабио Фоньини, а также Гаэль Монфис и Стэн Вавринка.

На данный момент нет никаких гарантий, что Надаль и компания выйдут на корт в Нью-Йорке, ведь вопрос с 14-дневной самоизоляцией по возвращению в Европу из США по-прежнему открыт.

Ранее UA-Футбол сообщал, что призовой фонд Мастерса в Нью-Йорке существенно сокращен.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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