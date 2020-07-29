Надаль и Джокович могут сыграть на Мастерсе в Нью-Йорке

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим возглавили заявочный лист Мастерса в Нью-Йорке, который пройдет за неделю до старта Открытого чемпионата США.

Из топ-20 на турнире АТР-1000 не выступят только четыре теннисиста – травмированные Роджер Федерер и Фабио Фоньини, а также Гаэль Монфис и Стэн Вавринка.

El entry list preliminar de @CincyTennis, cerrando 43. Muy buen line-up, aunque habrá varias bajas pic.twitter.com/sk2Gcju7Zf — Danny Miche (@dannymiche) July 28, 2020

На данный момент нет никаких гарантий, что Надаль и компания выйдут на корт в Нью-Йорке, ведь вопрос с 14-дневной самоизоляцией по возвращению в Европу из США по-прежнему открыт.

Ранее UA-Футбол сообщал, что призовой фонд Мастерса в Нью-Йорке существенно сокращен.