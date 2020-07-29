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Ястремская 1 августа выпустит новую песню
Теннисистка всерьез увлеклась музыкой.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в качестве певицы дебютировала в мае этого года, выпустив песню «Тысячи меня».
Теперь же украинка в Твиттере анонсировала выход второго трека. Премьера состоится 1 августа.
Very soon ???????????? очень скоро ???????????? pic.twitter.com/B4YGBZ9o5Q— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) July 29, 2020
Даяна Ястремская возобновит сезон 3 августа на турнире в Палермо.
Ранее UА-Футбол сообщал, что Ястремская "лихачит" по дорогам Одессы на скорости 200 км/час.
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