Ястремская 1 августа выпустит новую песню

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в качестве певицы дебютировала в мае этого года, выпустив песню «Тысячи меня».

Теперь же украинка в Твиттере анонсировала выход второго трека. Премьера состоится 1 августа.

Very soon ???????????? очень скоро ???????????? pic.twitter.com/B4YGBZ9o5Q — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) July 29, 2020

Даяна Ястремская возобновит сезон 3 августа на турнире в Палермо.

Ранее UА-Футбол сообщал, что Ястремская "лихачит" по дорогам Одессы на скорости 200 км/час.