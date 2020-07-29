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Кирьос — Чоричу: У тебя камни в голове?

Теннис
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Ник в своем репертуаре

Кирьос — Чоричу: У тебя камни в голове?
Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова хорвата Борны Чорича в его адрес. Чорич сказал, что ему "всё равно", что пишет австралиец, так как тому «нравится быть генералом после битвы». Ранее Ник раскритиковал участников организованного Новаком Джоковичем выставочного турнира Adria Tour, на котором произошла вспышка коронавируса.

В частности, от Ника досталось немцу Александру Звереву, который нарушил самоизоляцию и отправился на вечеринку после возвращения с Adria Tour.

"Тебе не должно быть всё равно. У тебя камни в голове? Ещё раз, ты можешь заступаться за своих приятелей. Я же пытаюсь привлечь их к ответственности. Когда я сказал, что сказал, я не собирался никому докучать. Они теннисисты, они не особенные. Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича равен нулю", — написал Кирьос в своём «твиттере».

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В статье: Ник Кирьос Борна Чорич
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