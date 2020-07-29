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Мугуруса снялась с турнира в Лексингтоне

Теннис
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На этом турнире сыграет Серена Уильямс

Мугуруса снялась с турнира в Лексингтоне
Новина українською

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса приняла решение отказаться от участия в турнире WTA, который стартует 10 августа в Лексингтоне (США). 16-я ракетка мира снялась с соревнований, сообщает спортивный журналист Джон Верхтейм.

Примечательно, что ранее Мугуруса говорила о планах сыграть на всех возможных турнирах американской серии. Затем испанка намеревалась продолжить выступление на грунтовых турнирах.

При этом состав участниц в Лексингтоне остаётся довольно впечатляющим. Там сыграют американка Серена Уильямс (9), белоруска Арина Соболенко (11) и британка Йоханна Конта (14). Также в соревнованиях примет участие белоруска Виктория Азаренко, которая в настоящее время занимает 58-е место в рейтинге WTA.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос".

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В статье: Гарбинье Мугуруса
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