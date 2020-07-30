Федерер нацелился на медаль Олимпийских игр

Летние Олимпийские игры в столице Японии пройдут в июле-августе 2021 года. Для Роджера Федерера Олимпиада в Токио, вероятно, станет последней в карьере.

"Надеюсь, что Игры состоятся в 2021 году. Конечно, я хочу медаль. Неважно, в каком разряде.

Подготовка к Олимпиаде начинается примерно за три месяца. Ты не думаешь об этом заранее", - цитирует Федерера Inside the Games.

Федерер в 2008 году вместе со Стэном Вавринкой выиграл Олимпиаду в парном разряде, а спустя четыре года в Лондоне дошел до финала в одиночном разряде, проиграв Энди Маррею.

Роджер Федерер из-за двух операций на колене досрочно завершил сезон 2020 года. Камбэк швейцарца ожидается в январе 2021 года.