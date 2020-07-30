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Маррей: Нельзя воссоздать настоящие матчи US Open на тренировках, это не то же самое

Теннис
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Теннисистами рассказал о подготовке к предстоящим турнирам

Маррей: Нельзя воссоздать настоящие матчи US Open на тренировках, это не то же самое
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от US Open, старт которого запланирован на 31 августа. Решение о судьбе турнира должно быть принято в ближайшие дни.

"Нельзя воссоздать настоящие матчи на тренировках, это не то же самое. Для тела и разума это совершенно другое. Ты ощущаешь другое давление, и не так важно, как сильно ты напрягаешься на тренировках. Игроки, которые пропускали некоторое время из-за травм, обладают большим опытом в плане возвращения в игру.

На US Open точно будут сенсации. Игроки приедут туда после одного-двух матчей в Нью-Йорке. Это принесёт интересные результаты", — цитирует Маррея Eurosport.

Теннисный сезон был прерван в марте в связи с пандемией коронавируса.

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В статье: Энди Маррей us open
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