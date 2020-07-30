Решение по US Open будет принято 31 июля

Решение о проведении или отмене Открытого чемпионата США в 2020 году будет принято в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает журналист журнала Sports Illustrated Джон Вертхейм.

Исходя из информации источника, в настоящее время проведение турнира всё же планируется. За месяц до начала соревнований организаторы по большей части обеспокоены не вопросами безопасности игроков, а тем, смогут ли игроки избежать двухнедельного карантина, прилетев из других стран. То же касается и их последующего отлёта.

Действующими чемпионами Открытого чемпионата США являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Канады Бьянка Андрееску.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов" и двух турниров "Большого шлема" — US Open и "Ролан Гаррос". На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.