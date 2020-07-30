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Участница турнира в Палермо заражена коронавирусом. Соревнования начинаются с 3 августа
Соревнования стартуют через 4 дня
Результат теста на коронавирус одной из участниц соревнований в Палермо (Италия) дал положительный результат. Об этом сообщает Zazoom.
Имя теннисистки не называется, однако, по информации источника, данный инцидент не повлияет на проведение турнира — девушка будет помещена на карантин и избежит контакта с другими участницами соревнований.
Palermo Ladies Open стартует 3 августа.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится именно на турнире в Палермо. После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов" и двух турниров "Большого шлема" — US Open и "Ролан Гаррос". На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.