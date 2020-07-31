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Маррей: Несколько топ-теннисистов не выступят на US Open

Теннис
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Пока только слухи

Маррей: Несколько топ-теннисистов не выступят на US Open
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от US Open 2020 года. Окончательное решение о проведении турнира должно быть объявлено сегодня, 31 июля.

"Я слышал, что несколько топ-теннисистов не выступят на US Open. Думаю, так и будет. Каждый принимает собственное решение. Если они не чувствуют себя в безопасности или им некомфортно переезжать и подвергать себя и команду риску, то это абсолютно понятно.

Я уже говорил, что всё будет нормально, как только мы окажемся в этом "пузыре". Больше вопросов вызывают международные перелёты и то, как туда добраться. Об этом я немного переживаю", — приводит слова Маррея Ubitennis.

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В статье: Энди Маррей us open
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