USTA: Наш главный приоритет — здоровье и безопасность всех участников

Американская теннисная ассоциация (USTA) подтвердила свои намерения провести перенесённый из Цинциннати "Мастерс" и US Open в ранее намеченные сроки в Нью-Йорке.

"Наш главный приоритет — здоровье и безопасность всех участников остаётся неизменен. В сотрудничестве с медицинской консультативной группой, группой безопасности и штатом Нью-Йорк мы разработали надёжный план по охране здоровья и безопасности, чтобы снизить риск заражения в изолированной среде, состоящей из места проведения турнира и отелей для игроков. Штат Нью-Йорк по-прежнему является одним из самых безопасных мест в стране, с точки зрения возможности заражения COVID-19", — говорится в заявлении USTA.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов" и двух турниров "Большого шлема" — US Open и "Ролан Гаррос".