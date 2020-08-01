Даяна Ястремская выпустила собственный музыкальный трек. Видео

Украинская теннисистка, 21-я ракетка мира Даяна Ястремская выпустила собственный музыкальный трек.

"Сегодня премьера моего нового трека "Любимый трек". Когда я выпустила свою первую песню, "Тысячи Меня", честно говоря, я думала что больше записывать не стану, мне казалось это очень странным ... Но через некоторое время, после некоторых моментов, и эмоций, я загорелась, и решила что будет новый трек! Я не хочу стать крутым артистом ... мне просто нравится петь, нравится вся эта атмосфера)

На теннисном корте, мне гораздо легче, чем быть на студии, стать у микрофона, и спеть, это такой стресс для меня. Да, хочу сказать спасибо друзьям за терпение, которые присутствовали когда мы делали обложку, я вас люблю. Спасибо @ ledina.photo за оперативность, и классную работу. И отдельное спасибо @ raja_music7, за твою поддержку, и помощь реализовать этот трек !!! Ладно, вы слушайте, а я буду готовиться к турниру."