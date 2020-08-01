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Леся Цуренко: Очень много людей пишут после матчей, что я сдала тот поединок, я его продала

Теннис
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Негативный пример эмоций болельщиков

Леся Цуренко: Очень много людей пишут после матчей, что я сдала тот поединок, я его продала
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, как относится к негативным комментариям болельщиков в свою сторону. Ее слова цитирует "Суспільне Спорт":

"Очень много людей, которые пишут после матчей - проигранных или даже выигранных, что я сдала тот матч, я его продала, сыграла не так, как он ожидал. Это все сопровождается, конечно, плохими, очень плохими словами и просто ужасными пожеланиями.

Я блокирую, даже не задумываясь. Как только вижу первое плохое слово - блок. Я двум отписывала: "Вижу, ты расстроился, ну продолжай писать все, что хочешь мне сказать". А он мне дальше, что я такая-то и такая. Я продолжала свое и это заканчивалось одним и тем же: "Я теперь твой фанат и буду болеть за тебя", - сказала она.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская выпустила собственный музыкальный трек.

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В статье: Леся Цуренко
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