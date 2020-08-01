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Благородно: Серена Уильямс поможет школам США в борьбе против COVID-19
Легенда занимается благотворительностью
Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс объявила о намерении помочь школам США в борьбе против распространения COVID-19. Об этом она заявила на своей официальной странице в Instagram:
"Я объединилась с Bella+Canvas, Национальной ассоциацией школьных советов и издательством Scholastic, чтобы пожертвовать 4,25 миллиона масок малообеспеченным школам и предоставить учебные материалы о масках 54 миллионам учащихся из всех 115 тысяч американских школ.
Я благодарна, что могу рассказать нашим школам об этом проекте и получила возможность помочь стольким ученикам" - написала она.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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