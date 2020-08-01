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Благородно: Серена Уильямс поможет школам США в борьбе против COVID-19

Теннис
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Легенда занимается благотворительностью

Благородно: Серена Уильямс поможет школам США в борьбе против COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс объявила о намерении помочь школам США в борьбе против распространения COVID-19. Об этом она заявила на своей официальной странице в Instagram:

"Я объединилась с Bella+Canvas, Национальной ассоциацией школьных советов и издательством Scholastic, чтобы пожертвовать 4,25 миллиона масок малообеспеченным школам и предоставить учебные материалы о масках 54 миллионам учащихся из всех 115 тысяч американских школ.

Я благодарна, что могу рассказать нашим школам об этом проекте и получила возможность помочь стольким ученикам" - написала она.

Напомним, что ранее Леся Цуренко рассказала, как относится к резкой критике фанатов.

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В статье: Серена Уильямс
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