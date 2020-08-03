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Палермо. Костюк проигрывает в полуфинале квалификации
Украинка досрочно завершила борьбу на турнире в Италии.
Во втором раунде квалификации турнира WTA International в Палермо Марта Костюк за 2 часа и 30 минут уступила 117-й ракетке мира из России Людмиле Самсоновой (6:4, 4:6, 3:6).
Костюк в матче с Самсоновой сделала 6 брейков, но при этом проиграла 8 геймов на своей подаче.
За выход в полуфинал квалификации Марта заработала 10 рейтинговых очков и 758 евро призовых.
Таким образом, единственной украинкой в основной сетке Palermo Ladies Open будет Даяна Ястремская, которая сегодня сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
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