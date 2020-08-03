  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Палермо. Костюк проигрывает в полуфинале квалификации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палермо. Костюк проигрывает в полуфинале квалификации

Теннис
(1 голосов)

Украинка досрочно завершила борьбу на турнире в Италии.

Палермо. Костюк проигрывает в полуфинале квалификации
Новина українською

Во втором раунде квалификации турнира WTA International в Палермо Марта Костюк за 2 часа и 30 минут уступила 117-й ракетке мира из России Людмиле Самсоновой (6:4, 4:6, 3:6).

Костюк в матче с Самсоновой сделала 6 брейков, но при этом проиграла 8 геймов на своей подаче.

За выход в полуфинал квалификации Марта заработала 10 рейтинговых очков и 758 евро призовых.

Таким образом, единственной украинкой в основной сетке Palermo Ladies Open будет Даяна Ястремская, которая сегодня сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...