Палермо. Костюк проигрывает в полуфинале квалификации

Во втором раунде квалификации турнира WTA International в Палермо Марта Костюк за 2 часа и 30 минут уступила 117-й ракетке мира из России Людмиле Самсоновой (6:4, 4:6, 3:6).

Костюк в матче с Самсоновой сделала 6 брейков, но при этом проиграла 8 геймов на своей подаче.

За выход в полуфинал квалификации Марта заработала 10 рейтинговых очков и 758 евро призовых.

Таким образом, единственной украинкой в основной сетке Palermo Ladies Open будет Даяна Ястремская, которая сегодня сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.