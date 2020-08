Каким был WTA-тур до пандемии COVID-19

Томительные месяцы ожидания позади – сегодня, 3 августа, на грунте в Палермо официально возобновляется сезон в WTA-туре. Совсем скоро ведущие теннисистки мира выйдут на корты US Open, а там и до Ролан Гаррос рукой подать. Пока же у нас есть время вспомнить все, что произошло на старте самого необычного года в истории тенниса.

Январь: Кенин блистает в Мельбурне, долгожданный титул Серены, упущенный шанс Ястремской

Все турниры месяца в WTA-туре:

Брисбен (WTA Premier с призовым фондом $1,500,000). Титул – Каролина Плишкова. Финалист – Мэдисон Киз.

Шэньчжэнь (WTA International с призовым фондом $775,000). Титул – Екатерина Александрова. Финалист – Елена Рыбакина.

Окленд (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Серена Уильямс. Финалист – Джессика Пегула.

Аделаида (WTA Premier с призовым фондом $848,000). Титул – Эшли Барти. Финалист – Даяна Ястремская.

Хобарт (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Елена Рыбакина. Финалист – Чжан Шуай.

Australian Open (Grand Slam с призовым фондом A$32,846,000). Титул – София Кенин. Финалист – Гарбинье Мугуруса.

Разогрев сезона перед первым турниром Большого шлема запомнился прежде всего ярким триумфом Каролины Плишковой в Брисбене (чешка на пути к титулу обыграла Наоми Осаку и Мэдисон Киз, сыграв при этом 11 из максимально возможных 12 сетов) и победой Серены Уильямс в Окленде, где легендарная американка после пяти поражений в решающих матчах (включая четыре фиаско на турнирах Большого шлема) взяла свой первый титул с момента возвращения в тур после декретного отпуска.

Тем временем топ-украинки дарят диаметрально противоположные эмоции. Элина Свитолина в Брисбене начинает сезон с 1:6, 1:6 от далеко не звездной американки Даниэль-Роуз Коллинс, а Даяна Ястремская в Аделаиде совершает прорыв на новый уровень и, побеждая экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер и статусную белоруску Арину Соболенко, впервые доходит до финала на турнире категории WTA Premier, где оказывает достойное сопротивление лидеру мирового рейтинга Эшли Барти (2:6, 5:7).

Перемещаемся на Australian Open и вспоминаем, как восходила звезда Софии Кенин. На тот момент американка уже входила в топ-15 мирового рейтинга, была трехкратной чемпионкой турниров WTA и успела дебютировать на WTA Finals, но на Открытом чемпионате Австралии имела негативный баланс побед/поражений (1-2).

Первая неделя австралийского Шлема не была для Кенин легкой прогулкой. Уже в матче третьего раунда против боевой Чжан Шуай Софии пришлось столкнуться с серией критических моментов – первый сет будущая чемпионка Мельбурна вытащила со счета 2:5 и отыграла четыре сет-бола, а во второй партии с 1:3 перевела игру на тайбрейк, в котором отыграла еще один сет-бол и добила китаянку с третьего матч-бола (7:5, 7:6). Матч с юной сенсацией Коко Гауфф, которая кругом ранее выбила Наоми Осаку, пошел по сценарию Кенин только после проигранного тайбрейка в первом сете – на большее сил у Гауфф в тот день не хватило (6:7, 6:3, 6:0).

После таких проверок Кенин уже ничего не боялась – в четвертьфинале уроженка Москвы спокойно прошла Онс Жабер, а в полуфинале выиграла битву характеров у Эшли Барти (7:6, 7:5) с отыгранным двойным сет-болом в концовке второй партии.

Кенин не была фаворитом финального матча против закаленной играми подобного уровня Гарбинье Мугурусы, но в нужный момент внесла корректировки в свой теннис и сломила экс-первую ракетку мира в трех сетах (4:6, 6:2, 6:2). То, что Кенин пришла всерьез и надолго, стало ясно в середине третьего сета, когда американка при счете 2:2 с 0:40 вытащила свою подачу и до конца матча больше не проиграла ни одного гейма.

Как на Australian Open выступили украинки? Скажем откровенно – ниже своих возможностей. Элина Свитолина в третьем круге попала под «горячую» Мугурусу (1:6, 2:6), а Даяна Ястремская в матче второго раунда не смогла отправить на заслуженный отдых титулованную Каролин Возняцки (5:7, 5:7). Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Екатерина Козлова покинули турнир после первого матча.

Февраль: титулы для Халеп и Соболенко, Свитолина все еще в кризисе

Все турниры месяца в WTA-туре:

Санкт-Петербург (WTA Premier с призовым фондом $848,000). Титул – Кики Бертенс (Нидерланды). Финалист – Елена Рыбакина (Казахстан).

Хуахин (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Магда Линетт (Польша). Финалист – Леони Кюнг (Швейцария).

Дубай (WTA Premier с призовым фондом $2,908,770). Титул – Симона Халеп (Румыния). Финалист – Елена Рыбакина (Казахстан).

Доха (WTA Premier 5 с призовым фондом $3,240,445). Титул – Арина Соболенко (Беларусь). Финалист – Петра Квитова (Чехия).

Акапулько (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Хизер Уотсон (Великобритания). Финалист – Лейла Фернандес (Канада).

Теннис еще не подозревает, что его ждет впереди. WTA-тур приходит в себя после драматичной развязки на Australian Open и возвращается к привычным будням.

На Dubai Tennis Championships спустя пять лет после первого титула снова побеждает Симона Халеп. Румынка, в отличие от других лидеров посева, спасает матч-бол в матче второго раунда против Онс Жабер, затем совершает камбэк против Арины Соболенко, а в финале на решающем тайбрейке добивает Елену Рыбакину (3:6, 6:3, 7:6) и оформляет юбилейный 20-й титул.

Спустя неделю в Доху приезжают 6 представительниц топ-10, а с титулом Катар покидает Арина Соболенко. Белоруска подождала, пока Эшли Барти, Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова разберутся между собой, а затем в финале уверенно одолела уставшую чешку – 6:3, 6:3. Третий в карьере титул на турнирах Premier 5 Соболенко посвятила своему отцу, которого не стало в ноябре прошлого года.

