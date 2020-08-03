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Кирьос отказался от участия в US Open
Австралиец никогда не пропускал Открытый чемпионат США.
Ник Кирьос в Твиттере записал видеообращение к фанатам, аргументировав свою позицию по поездке в Нью-Йорк.
"Пропускаю US Open ради тысяч австралийцев и американцев, которые пострадали от коронавируса. Экономику и спорт мы как-то сможем восстановить, но никогда не сумеем вернуть потерянные жизни", - сказал Кирьос.
Кирьос на US Open четырежды доходил до третьего круга. На этой стадии австралиец остановился и в прошлом году, проиграв в трех сетах Андрею Рублеву.
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