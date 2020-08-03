Кирьос отказался от участия в US Open

Ник Кирьос в Твиттере записал видеообращение к фанатам, аргументировав свою позицию по поездке в Нью-Йорк.

"Пропускаю US Open ради тысяч австралийцев и американцев, которые пострадали от коронавируса. Экономику и спорт мы как-то сможем восстановить, но никогда не сумеем вернуть потерянные жизни", - сказал Кирьос.

Кирьос на US Open четырежды доходил до третьего круга. На этой стадии австралиец остановился и в прошлом году, проиграв в трех сетах Андрею Рублеву.