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Кирьос отказался от участия в US Open

Теннис
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Австралиец никогда не пропускал Открытый чемпионат США.

Кирьос отказался от участия в US Open
Новина українською

Ник Кирьос в Твиттере записал видеообращение к фанатам, аргументировав свою позицию по поездке в Нью-Йорк.

"Пропускаю US Open ради тысяч австралийцев и американцев, которые пострадали от коронавируса. Экономику и спорт мы как-то сможем восстановить, но никогда не сумеем вернуть потерянные жизни", - сказал Кирьос.

Кирьос на US Open четырежды доходил до третьего круга. На этой стадии австралиец остановился и в прошлом году, проиграв в трех сетах Андрею Рублеву.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на US Open не сыграет первая ракетка мира Эшли Барти.

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В статье: Ник Кирьос us open
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