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Турнир в Мадриде в 2020 году не состоится

Теннис
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Но информация пока неофициальная.

Турнир в Мадриде в 2020 году не состоится
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса турнир категории АТР-1000 и WTA Premier Mandatory в Мадриде в этом году не состоится. Об этом сообщает издание Marca.

Власти Мадрида на прошлой неделе рекомендовали организаторам Mutua Madrid Open отказаться от проведения турнира в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Испании и во всем мире.

Турнир в Мадриде должен был пройти с 14 по 20 сентября. Прошлогодние победы в столице Испании должны были защищать Новак Джокович и Кики Бертенс.

WTA-тур возобновился 3 августа турниром в Палермо. В АТР планируют рестарт сезона на 24 августа на перенесенном из Цинциннати Мастерсе в Нью-Йорке.

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В статье: теннис коронавирус
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