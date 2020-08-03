Турнир в Мадриде в 2020 году не состоится

Из-за пандемии коронавируса турнир категории АТР-1000 и WTA Premier Mandatory в Мадриде в этом году не состоится. Об этом сообщает издание Marca.

Власти Мадрида на прошлой неделе рекомендовали организаторам Mutua Madrid Open отказаться от проведения турнира в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Испании и во всем мире.

Турнир в Мадриде должен был пройти с 14 по 20 сентября. Прошлогодние победы в столице Испании должны были защищать Новак Джокович и Кики Бертенс.

WTA-тур возобновился 3 августа турниром в Палермо. В АТР планируют рестарт сезона на 24 августа на перенесенном из Цинциннати Мастерсе в Нью-Йорке.