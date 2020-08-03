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Команда Клейстерс одержала победу в турнире World Team Tennis

Теннис
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Сезон WTA стартует уже сегодня

Команда Клейстерс одержала победу в турнире World Team Tennis
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В США завершился командный турнир World Team Tennis. Накануне, 2 августа, состоялись заключительные матчи.

Победу одержала команда New York Empire, в которую входили Ким Клейстерс, Коко Вандевей, Улисс Бланч, Джек Сок, Нил Скупски, Хейли Баптист и Николь Меликар.

World Team Tennis победила команду Chicago Smash со счётом 21:20. В состав Chicago входили Брендон Накасима, Эжени Бушар, Раджив Рам, Слоан Стивенс, Эван Кинг и Беттани Маттек-Сэндс.

Клейстерс не принимала участия в заключительных матчах, но она принесла команде пять очков, выиграв все одиночные встречи.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится сегодня, 3 августа, на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос". В настоящее время в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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В статье: Ким Клийстерс
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