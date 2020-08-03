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Маррей получил уайлд-кард на Мастерс в Нью-Йорке

Теннис
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Он пройдет с 22 по 28 августа

Маррей получил уайлд-кард на Мастерс в Нью-Йорке
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение организаторов (уайлд-кард) на турнир серии "Мастерс" Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке, сообщается на сайте соревнований. Маррей выиграл турнир в 2008 и 2011 годах.

Уайлд-кард были предоставлены американским теннисистам Томми Полу, Теннису Сандгрену и Фрэнсису Тиафо.

Western & Southern Open Field пройдёт в Нью-Йорке с 22 по 28 августа. Турнир начнётся за 9 дней до старта Открытого чемпионата США. 40 лучших игроков рейтинга ATP из 43 были включены в начальный список участников турнира. Ещё 12 теннисистов сыграют в двухраундовой квалификации.

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В статье: Энди Маррей
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