Палермо. Ястремская начала с уверенной победы

WTA-тур возобновился после почти полугодовой коронавирусной паузы. В Палермо проходит турнир категории Internazional с призовым фондом 202 тысячи долларов. Грунт.

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В основной сетке Украина представлена ​​Даяной Ястремской, которая занимает 25 место в рейтинге WTA, а в Палермо посеянная под седьмым номером. Украинка начала борьбу матчем против испанки Соррибес-Тормо (83 номер рейтинга) и справилась с соперницей за один час 45 минут.

В первом сете украинка отыграла четыре из пяти брейк-поинтов и трижды взяла подачу соперницы, выиграла 66,7% мячей на первой подаче. Итог - победа 6:3.

Во второй партии Даяна улучшила игру на первой подаче, сделала еще три брейка и не допускала двойных ошибок - 6:4.

2:0 по сетам. В следующем раунде Ястремская сыграет с победительницей матча Зиданшек - Доден.

Палермо. Первый круг. Грунт

Даяна Ястремская (Украина, 7) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) 2:0 (6:3, 6:4)