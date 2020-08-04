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Палермо. Ястремская начала с уверенной победы

Теннис
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Украинка провела хороший матч

Палермо. Ястремская начала с уверенной победы
UA-Футбол
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WTA-тур возобновился после почти полугодовой коронавирусной паузы. В Палермо проходит турнир категории Internazional с призовым фондом 202 тысячи долларов. Грунт.

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В основной сетке Украина представлена ​​Даяной Ястремской, которая занимает 25 место в рейтинге WTA, а в Палермо посеянная под седьмым номером. Украинка начала борьбу матчем против испанки Соррибес-Тормо (83 номер рейтинга) и справилась с соперницей за один час 45 минут.

В первом сете украинка отыграла четыре из пяти брейк-поинтов и трижды взяла подачу соперницы, выиграла 66,7% мячей на первой подаче. Итог - победа 6:3.

Во второй партии Даяна улучшила игру на первой подаче, сделала еще три брейка и не допускала двойных ошибок - 6:4.

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2:0 по сетам. В следующем раунде Ястремская сыграет с победительницей матча Зиданшек - Доден.

Палермо. Первый круг. Грунт
Даяна Ястремская (Украина, 7) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) 2:0 (6:3, 6:4)

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В статье: Даяна Ястремская
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