Теннис
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Непростой старт Ястремской в Палермо. ВИДЕО
Украинка в первом раунде турнира WTA International в Италии обыграла Сару Соррибес-Тормо (6:3, 6:4), взяв во втором сете 6 геймов подряд.
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