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Свитолина в последний момент подала заявку на US Open
Первая ракетка Украины выступит в Нью-Йорке.
Как сообщает Telegram-канал Just Tennis, имя Элины Свитолиной появилось в заявке на US Open в последнюю минуту перед дедлайном.
Свитолина стала девятой представительницей топ-10 на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке не выступит только первая ракетка мира Эшли Барти.
В прошлом году Свитолина на US Open впервые дошла до полуфинала, проиграв Серене Уильямс.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.
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