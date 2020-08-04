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Свитолина в последний момент подала заявку на US Open

Теннис
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Первая ракетка Украины выступит в Нью-Йорке.

Свитолина в последний момент подала заявку на US Open
Новина українською

Как сообщает Telegram-канал Just Tennis, имя Элины Свитолиной появилось в заявке на US Open в последнюю минуту перед дедлайном.

Свитолина стала девятой представительницей топ-10 на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке не выступит только первая ракетка мира Эшли Барти.

В прошлом году Свитолина на US Open впервые дошла до полуфинала, проиграв Серене Уильямс.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире в Палермо.

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В статье: Элина Свитолина us open
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