Свитолина в последний момент подала заявку на US Open

Как сообщает Telegram-канал Just Tennis, имя Элины Свитолиной появилось в заявке на US Open в последнюю минуту перед дедлайном.

Свитолина стала девятой представительницей топ-10 на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке не выступит только первая ракетка мира Эшли Барти.

В прошлом году Свитолина на US Open впервые дошла до полуфинала, проиграв Серене Уильямс.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.