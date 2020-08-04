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Мугуруса: Серена Уильямс – лучшая в истории

Теннис
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Мугуруса: Серена Уильямс – лучшая в истории
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Двукратная чемпионка турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса тепло высказалась о Серене Уильямс.

"У нас очень конкурентные отношения. Как мне кажется, Серена Уильямс – лучшая теннисистка в истории и один из самых сильных соперников, с которыми вы когда-либо можете столкнуться. Она заставляет вас показывать свой лучший теннис. Сделать это нелегко, ведь она легенда.

Мои воспоминания о финале с Сереной на Ролан Гаррос действительно особенны. Этот турнир очень важен для Испании, поскольку он проводится на грунте, где я начинала играть. Было особенно выиграть там свой первый турнир Большого шлема. В тот день я играла очень хорошо, несмотря на нервы и на то, что моей соперницей была Серена", - цитирует Мугурусу колумбийское издание El Tiempo.

В начале года Гарбинье Мугуруса была близка к третьей победе на мэйджоре, но в финале Australian Open проиграла Софии Кенин.

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В статье: Серена Уильямс Гарбинье Мугуруса
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