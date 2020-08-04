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АТР может отобрать у US Open рейтинговые очки

Теннис
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Все из-за возможного ужесточения медицинского протокола турнира

АТР может отобрать у US Open рейтинговые очки
Новина українською

ATP может лишить Открытый чемпионат США рейтинговых очков в ответ на намерение организаторов US Open ужесточить медицинский протокол турнира.

Как сообщает Marca, руководство турнира планирует дисквалифицировать всех игроков, у членов команды которых будет обнаружен коронавирус, АТР, в свою очередь, эту идею не поддерживает.

Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке и станет вторым турниром "Большого шлема" в текущем сезоне — из-за пандемии АТР и WTA успели провести только Открытый чемпионат Австралии: "Ролан Гаррос" был перенесён на осень, Уимблдонский турнир отменён. Ранее от участия в US Open 2020 года отказались Фабио Фоньини и Ник Кирьос.

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В статье: ATP
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