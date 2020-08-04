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Муж Серены Уильямс испёк блинчики, на которых нарисовал их дочь

Теннис
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Муж Серены впечатлил своей креативностью

Муж Серены Уильямс испёк блинчики, на которых нарисовал их дочь
Новина українською

Алексис Оганян, муж 20-кратной победительницы турниров "Большого шлема" Серены Уильямс, продемонстрировал умение печь блинчики, которые похожи на их дочь Алексис Олимпию и на саму Серену. Дочь сразу же узнала портрет мамы.

"Подписывайтесь на мой кулинарный канал в YouTube. Я впервые делаю блинчики для Олимпии, которые похожи на неё и Серену. Именно испытывая такие сложности, мы растём", — подписал видео Оганян.

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В статье: Серена Уильямс
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