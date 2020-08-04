Организаторы объявили об отмене турнира в Мадриде

Организаторы турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) официально объявили об отмене соревнований. Отмена турнира связана с пандемией коронавируса и сложностями международных поездок.

Изначально планировалось, что турнир состоится в начале мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Затем организаторы планировали провести его в сентябре перед "Ролан Гаррос". Теперь на даты проведения "Мастерса" в Мадриде, может быть, передвинут турнир в Кицбюэле (Австрия).

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос". В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.

Несмотря на отмену ряда соревнований, организаторы US Open, по слухам, рассчитывают провести турнир. Так, на месте проведения соревнований уже укладываются корты.