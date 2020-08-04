  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская сыграет со 116-й ракеткой мира в 1/4 финала WTA International
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская сыграет со 116-й ракеткой мира в 1/4 финала WTA International

Теннис
(1 голосов)

Ранее теннисистки уже встречались

Ястремская сыграет со 116-й ракеткой мира в 1/4 финала WTA International
Новина українською

Украинка Даяна Ястремская узнала свою соперницу по второму кругу турнира WTA International в Палермо.

За выход в 1/4 финала первого турнира в Туре после карантина Ястремская сойдется со 116-й ракеткой мира лаки-лузером квалификации Осеан Доден.

В первом круге француженка обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Интересно, что Доден и Ястремская ранее уже встречались между собой в 2017 году и тогда победу одержала именно Осеан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...