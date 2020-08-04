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Ястремская сыграет со 116-й ракеткой мира в 1/4 финала WTA International
Ранее теннисистки уже встречались
Украинка Даяна Ястремская узнала свою соперницу по второму кругу турнира WTA International в Палермо.
За выход в 1/4 финала первого турнира в Туре после карантина Ястремская сойдется со 116-й ракеткой мира лаки-лузером квалификации Осеан Доден.
В первом круге француженка обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Интересно, что Доден и Ястремская ранее уже встречались между собой в 2017 году и тогда победу одержала именно Осеан.
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