Ястремская сыграет со 116-й ракеткой мира в 1/4 финала WTA International

Украинка Даяна Ястремская узнала свою соперницу по второму кругу турнира WTA International в Палермо.

За выход в 1/4 финала первого турнира в Туре после карантина Ястремская сойдется со 116-й ракеткой мира лаки-лузером квалификации Осеан Доден.

В первом круге француженка обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Интересно, что Доден и Ястремская ранее уже встречались между собой в 2017 году и тогда победу одержала именно Осеан.