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Надаль не будет защищать титул US Open

Теннис
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Он встревожен ситуацией с коронавирусом

Надаль не будет защищать титул US Open
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия в US Open в 2020 году. Чемпион Открытого чемпионата США по теннису 2019 года заявил, что решил не рисковать здоровьем, учитывая пандемию коронавируса.

"После длительных раздумий решил не участвовать в US Open в этом году. Ситуация остаётся очень сложной во всём мире, учитывая увеличивающееся количество случаев заражения коронавирусом. Похоже, пока не удалось взять болезнь под контроль. Календарь после четырёхмесячного перерыва просто сумасшедший", — написал Надаль в своём "твиттере".

Организаторы US Open дали понять, что не будут отказываться от планов по проведению турнира. Более того, они уже представили список первых игроков, подтвердивших участие.

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В статье: Рафаэль Надаль
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