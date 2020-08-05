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Пять украинок выступят на US Open-2020

Теннис
(2 голосов)

Солидная компания.

Пять украинок выступят на US Open-2020
Новина українською

Напрямую в основную сетку Открытого чемпионата США прошли Элина Свитолина (№5 рейтинга WTA), Даяна Ястремская (№25), Екатерина Козлова (№98) и Катарина Завацкая (№105), а Екатерина Бондаренко сыграет в Нью-Йорке по защищенному рейтингу.

В прошлом году на Открытом чемпионате США Элина Свитолина остановилась в полуфинале, Даяна Ястремская вылетела в третьем раунде, а Екатерина Козлова проиграла матч первого круга.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. На американском Шлеме сыграют 9 представительниц топ-10 мирового рейтинга, за исключением первой ракетки мира Эшли Барти.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Рафаэль Надаль отказался от выступления на US Open.

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В статье: Элина Свитолина Даяна Ястремская US Open-2020
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