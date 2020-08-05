Пять украинок выступят на US Open-2020

Напрямую в основную сетку Открытого чемпионата США прошли Элина Свитолина (№5 рейтинга WTA), Даяна Ястремская (№25), Екатерина Козлова (№98) и Катарина Завацкая (№105), а Екатерина Бондаренко сыграет в Нью-Йорке по защищенному рейтингу.

В прошлом году на Открытом чемпионате США Элина Свитолина остановилась в полуфинале, Даяна Ястремская вылетела в третьем раунде, а Екатерина Козлова проиграла матч первого круга.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. На американском Шлеме сыграют 9 представительниц топ-10 мирового рейтинга, за исключением первой ракетки мира Эшли Барти.