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Впервые за 21 год на турнире Большого шлема не будет Федерера или Надаля
Невероятная серия подошла к концу.
Накануне вторая ракетка мира Рафаэль Надаль официально объявил, что не приедет в Нью-Йорк на защиту прошлогодней победы на US Open.
За несколько месяцев до этого стало известно, что на Открытом чемпионате США не выступит и Роджер Федерер, который из-за необходимости повторной операции на колене объявил о досрочном завершении сезона.
Таким образом, впервые с US Open 1999 года в основной сетке Шлема не будет Федерера или Надаля. Швейцарец на том турнире проиграл во втором круге квалификацию, а испанцу было всего 13 лет.
First time since 1999 US Open that a major won’t feature either Federer or Nadal.— Merica Bros (@BrosMerica) August 4, 2020
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на двоих выиграли 39 турниров Большого шлема.
US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса на американском Шлеме не будет болельщиков.