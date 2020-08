Впервые за 21 год на турнире Большого шлема не будет Федерера или Надаля

Накануне вторая ракетка мира Рафаэль Надаль официально объявил, что не приедет в Нью-Йорк на защиту прошлогодней победы на US Open.

За несколько месяцев до этого стало известно, что на Открытом чемпионате США не выступит и Роджер Федерер, который из-за необходимости повторной операции на колене объявил о досрочном завершении сезона.

Таким образом, впервые с US Open 1999 года в основной сетке Шлема не будет Федерера или Надаля. Швейцарец на том турнире проиграл во втором круге квалификацию, а испанцу было всего 13 лет.

First time since 1999 US Open that a major won’t feature either Federer or Nadal.