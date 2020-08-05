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Впервые за 21 год на турнире Большого шлема не будет Федерера или Надаля

Теннис
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Невероятная серия подошла к концу.

Впервые за 21 год на турнире Большого шлема не будет Федерера или Надаля
Новина українською

Накануне вторая ракетка мира Рафаэль Надаль официально объявил, что не приедет в Нью-Йорк на защиту прошлогодней победы на US Open.

За несколько месяцев до этого стало известно, что на Открытом чемпионате США не выступит и Роджер Федерер, который из-за необходимости повторной операции на колене объявил о досрочном завершении сезона.

Таким образом, впервые с US Open 1999 года в основной сетке Шлема не будет Федерера или Надаля. Швейцарец на том турнире проиграл во втором круге квалификацию, а испанцу было всего 13 лет.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на двоих выиграли 39 турниров Большого шлема.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса на американском Шлеме не будет болельщиков.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль US Open-2020
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