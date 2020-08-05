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На US Open не сыграют 18 игроков из топ-100 рейтингов ATP и WTA
Внушительный список.
У мужчин среди представителей топ-100 в Нью-Йорк не приедут Рафаэль Надаль (№2), Роджер Федерер (№4), Гаэль Монфис (№9), Фабио Фоньини (№11), Стэн Вавринка (№17), Ник Кирьос (№40), Жо-Вильфред Тсонга (№49), Люка Пуй (№58) и Пьер-Юг Эрбер (№71).
Среди представительниц WTA американский Шлем решили пропустить Эшли Барти (№1), Ван Цян (№29), Анастасия Павлюченкова (№30), Чжэн Сайсай (№34), Юлия Гергес (№38), Линь Чжу (№74), Анастасия Потапова (№84), Ана Богдан (№92) и Саманта Стосур (№97).
US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября.
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