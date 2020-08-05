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Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще не видели лучшую пародию на звезд тенниса? Тогда смотрите. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Поразительно, как этот парень так точно передал все характерные жесты Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и других топ-игроков.

Еще не видели лучшую пародию на звезд тенниса? Тогда смотрите. ВИДЕО
Новина українською

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В статье: Новак Джокович теннис Роджер Федерер
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