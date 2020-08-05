Глава WTA прокомментировал отмену турнира в Мадриде

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал отмену турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Официально об отмене соревнований было объявлено накануне, 4 августа.

"Мы разочарованы отменой турнира в этом году, но гордимся работой и приверженностью дела командой турнирного директора Фелисьяно Лопеса. Он и его сотрудники упорно работали, изучали различные варианты и альтернативы, чтобы провести турнир. Мы знаем, как этот турнир любят фанаты. Особенно учитывая долгожданное возвращение тура. Но нашим приоритетом остаётся обеспечение безопасности игроков, болельщиков и сотрудников", — приводит слова Саймона пресс-служба WTA.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос". В течение нескольких месяцев в Европе и США проходили только выставочные турниры.