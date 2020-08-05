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Маррей: Планирую взять на US Open только физиотерапевта и тренера

Теннис
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Никого лишнего

Маррей: Планирую взять на US Open только физиотерапевта и тренера
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей поделился планами на поездку в США на US Open. Шотландец признался, что планирует взять лишь самых необходимых специалистов.

"Планирую взять только физиотерапевта и тренера. Пока план такой. Самое главное, чтобы у них была страховка, игроки ведь застрахованы. Нам пока сказали, что застрахуют лишь одного-двух членов команды. У меня пока нет конкретики от USTA или ATP.

Пока данный вопрос не решится, людям будет сложно согласиться на поездку. Ведь, заразившись там чем-нибудь, придётся провести несколько недель или даже месяц в больнице в США. А это обойдётся в десятки тысяч фунтов. Поэтому страховка очень важна", — цитирует Маррея Eurosport.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух "Мастерсов", а также US Open и "Ролан Гаррос". В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.

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В статье: Энди Маррей
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