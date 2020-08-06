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Джокович все еще не подтвердил участие в US Open

Теннис
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Джокович все еще не подтвердил участие в US Open
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Новак Джокович возглавляет мужскую заявку Открытого чемпионата США, однако первая ракетка мира за три недели до старта турнира все еще не подтвердил свое участие. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.

Ранее Джокович дал понять, что готов приехать на US Open, но в том случае, если по возвращению в Европу его не отправят на двухнедельную самоизоляцию.

В прошлом году Новак Джокович на US Open из-за травмы плеча не доиграл матч четвертого раунда против Стэна Вавринки.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на US Open не сыграют 18 игроков из топ-100 рейтингов ATP и WTA.

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В статье: Новак Джокович US Open-2020
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