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Палермо. Ястремская вылетела из парной сетки

Теннис
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Даяна сконцентрируется на выступлении в одиночном разряде.

Палермо. Ястремская вылетела из парной сетки
Новина українською

В первом раунде парного турнира Даяна Ястремская вместе с румынкой Ралукой Олару в статусе вторых сеяных неожиданно проиграли Аранче Рус и Тамаре Зиданшек (5:7, 6:4, 8:10).

Ястремская и Олару сделали 4 брейка и проиграли столько же геймов на своей подаче.

Сегодня Даяна Ястремская на Palermo Ladies Open проведет свой второй матч в одиночном разряде. Не ранее 21:30 по киевскому времени одесситка сыграет с представительницей Франции Осеан Доден.

Ранее UA-Футбол сообщал, что впервые за 21 год на турнире Большого шлема не будет Федерера или Надаля.

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В статье: Даяна Ястремская
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