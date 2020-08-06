Палермо. Ястремская вылетела из парной сетки

В первом раунде парного турнира Даяна Ястремская вместе с румынкой Ралукой Олару в статусе вторых сеяных неожиданно проиграли Аранче Рус и Тамаре Зиданшек (5:7, 6:4, 8:10).

Ястремская и Олару сделали 4 брейка и проиграли столько же геймов на своей подаче.

Сегодня Даяна Ястремская на Palermo Ladies Open проведет свой второй матч в одиночном разряде. Не ранее 21:30 по киевскому времени одесситка сыграет с представительницей Франции Осеан Доден.