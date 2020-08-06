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Победители US Open получат по 3 млн долларов

Теннис
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Озвучен призовой фонд Открытого чемпионата США.

Победители US Open получат по 3 млн долларов
Новина українською

Общий призовой фонд US Open-2020 составит 53,4 миллиона долларов, сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, организаторам в условии пандемии коронавируса удалось на 95% сохранить прошлогодний бюджет.

На US Open по сравнению с прошлым годом на 5% повысили выплаты для участников первого раунда – с 58 тысяч долларов до 61. При этом победители Открытого чемпионата США заработают по 3 миллиона в американской валюте против прошлогодних 3,85 млн.

Украину на US Open представят пять теннисисток – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Катарина Завацкая.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Действующие чемпионы турнира – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

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В статье: теннис US Open-2020
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