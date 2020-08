Победители US Open получат по 3 млн долларов

Общий призовой фонд US Open-2020 составит 53,4 миллиона долларов, сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, организаторам в условии пандемии коронавируса удалось на 95% сохранить прошлогодний бюджет.

На US Open по сравнению с прошлым годом на 5% повысили выплаты для участников первого раунда – с 58 тысяч долларов до 61. При этом победители Открытого чемпионата США заработают по 3 миллиона в американской валюте против прошлогодних 3,85 млн.

???? $53.4M in player compensation

???? $7.6M dedicated to player relief

???? First-round prize money increased by 5%



Learn more about our player compensation now ➡️ https://t.co/dIHN4XRflF pic.twitter.com/pbPX18PbYj