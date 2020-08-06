  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Итальянский теннисист рассказал о договорных матчах в теннисе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский теннисист рассказал о договорных матчах в теннисе

Теннис
(1 голосов)

Марко Трунгеллити рассказал все подробно

Итальянский теннисист рассказал о договорных матчах в теннисе
Новина українською

Итальянский теннисист Марко Трунгеллити рассказал о коррупции и договорных матчах. По его словам, нынешняя система не выдерживает никакой критики. Из-за низких доходов игроки идут на преступления.

"В теннисе слишком много людей, которые принимают решения на основе личных интересов. Эта система просто ужасна. Её можно сравнить с городом с населением в 3 тыс. человек, из которых лишь 70 живут хорошо.

Кому это понравится? В теннисе игроку предлагают $ 200 призовых за недельную работу, а ставочник платит $ 3-5 тыс. за сданный матч", — цитирует итальянца Tennis World USA.

Во время пандемии коронавируса остро встал вопрос о доходах низкорейтинговых теннисистов. Из-за отмены турниров они лишились средств к существованию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...