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Маррей и Клийстерс выступят на US Open

Теннис
(1 голосов)

Об єтом пишет пресс-служба турнира

Маррей и Клийстерс выступят на US Open
Новина українською

Определились обладатели специальных приглашений от организаторов Открытого чемпионата США. Их имена сообщаются в официальном "твиттере" турнира.

Среди прочих в основной сетке престижных соревнований выступит двукратный олимпийский чемпион, победитель US Open 2012 Энди Маррей. Также приглашения в мужскую одиночную сетку получили Брэндон Накашима (США), Тайсон Квятковски (США), Себастьян Корда (США), Улисс Бланч (США), Майкл Ммо (США), Максим Кресси (Франция), Джеффри Вульф (США).

Обладательницей уайлд-кард в женскую одиночную сетку стала экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс. 37-летняя теннисистка побеждала на US Open трижды — в 2005, 2009 и 2010 годах. Также приглашения получили Каролин Долеид (США), Усуэ Арконада (США), Энн Ли (США), Кики Беллис (США), Франческа Ди Лоренцо (США), Робин Монтгомери (США) и Уитни Осигве (США).

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В статье: Ким Клийстерс Энди Маррей
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