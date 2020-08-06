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Джокович может пропустить US Open

Теннис
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Новак недоволен заявой организаторов турнира по поводу тестов на COVID-19

Джокович может пропустить US Open
Новина українською

Стали известны причины, по которым первая ракетка мира Новак Джокович до последнего оттягивает решение об участии в Открытом чемпионате США. По информации Marca, серб крайне недоволен некоторыми пунктами медицинского протокола, который будет действовать на турнире.

В частности, уроженец Белграда не готов мириться с тем, что игрок будет дисквалифицирован с турнира при обнаружении коронавируса у любого из членов его команды. Напомним, в ходе выставочного турнира Adria Tour сразу два члена команды Джоковича сдали положительные тесты на COVID-19. Позже о заражении объявил и Новак.

Если Джокович откажется от участия, то турнир пропустит вся "Большая тройка". О снятии с турнира уже сообщил испанец Рафаэль Надаль. Роджер Федерер пропускает вторую часть сезона из-за травмы. Турнир стартует 31 августа.

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В статье: Новак Джокович
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