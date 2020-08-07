  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская легко пробилась в четвертьфинал в Палермо
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская легко пробилась в четвертьфинал в Палермо

Теннис
(1 голосов)

Вторая победа Даяны на Сицилии.

Ястремская легко пробилась в четвертьфинал в Палермо
Новина українською

Во втором круге Palermo Ladies Open Ястремская за 1 час и 17 минут в двух сетах справилась со 116-й ракеткой мира Осеан Доден.

Ястремская на пути к победе организовала 5 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. В активе Даяны 11 эйсов, 39 виннерсов и всего 7 невынужденных ошибок.

Ястремская во второй раз в сезоне пробилась в четвертьфинал турнира WTA, где ее ждет матч с итальянкой Камилой Джорджи. Эта встреча состоится сегодня последним запуском.

Палермо. WTA International c призовым фондом $225,500. 2-й раунд

Даяна Ястремская (Украина, 7) – Осеан Доден (Франция) – 6:2, 6:4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская Осеан Доден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...