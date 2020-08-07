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Ястремская легко пробилась в четвертьфинал в Палермо
Вторая победа Даяны на Сицилии.
Во втором круге Palermo Ladies Open Ястремская за 1 час и 17 минут в двух сетах справилась со 116-й ракеткой мира Осеан Доден.
Ястремская на пути к победе организовала 5 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. В активе Даяны 11 эйсов, 39 виннерсов и всего 7 невынужденных ошибок.
.@D_Yastremska secures the final quarterfinal spot ????— wta (@WTA) August 6, 2020
Defeats Dodin, 6-2, 6-4.#PLO20 pic.twitter.com/XAZChzsIWJ
Ястремская во второй раз в сезоне пробилась в четвертьфинал турнира WTA, где ее ждет матч с итальянкой Камилой Джорджи. Эта встреча состоится сегодня последним запуском.
Даяна Ястремская (Украина, 7) – Осеан Доден (Франция) – 6:2, 6:4