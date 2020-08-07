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Как Ястремская громила француженку в Палермо. ВИДЕО
Лучшие моменты победного матча Даяны Ястремской против Осеан Доден во втором раунде турнира в Палермо.
За выход в полуфинал грунтового турнира WTA Даяна Ястремская сегодня поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.
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