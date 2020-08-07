Ястремская: Ключ к победе – придерживаться своего стиля игры

На грунтовом турнире WTA International Даяна Ястремская накануне прошла в четвертьфинал, обыграв в двух сетах Осеан Доден (6:2, 6:4), а следующей соперницей одесситки станет Камила Джорджи.

"Я очень рада, что прошла в четвертьфинал после такого долгого периода без турниров. Это был хороший матч, мы начали игру довольно поздно. Весь день мне нужно было оставаться очень собранной, чтобы сохранять хороший настрой.

На корте мне хотелось сыграть так, чтобы закончить встречу пораньше. Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно, чтобы завершить встречу раньше.

Сегодня я попробовала играть разнообразно, с резаными, укороченными, но лучше всего работали плоские удары. В любом случае, на таком покрытии можно делать больше, чем на быстрых кортах.

Что касается матча с Камилой Джорджи, то будет классно сыграть против соперницы, которая тоже бьет плоско, учитывая и мой стиль игры. Ключи к победе – это ключи к победе, я не могу ими делиться, но самый простой ответ – это придерживаться своего стиля игры, независимо от того, как играет соперница. Я могу внести поправки, добавить больше вариативности, но стиль в целом не изменится", - сказала Ястремская.