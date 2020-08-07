  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина назвала крупнейшее поражение в карьере
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина назвала крупнейшее поражение в карьере

Теннис
(1 голосов)

И вспомнила свою главную победу.

Свитолина назвала крупнейшее поражение в карьере
Новина українською

Первая ракетка Украины выделила свои результаты на Итоговом турнире.

"Наибольшее поражение? Поражение на Итоговом турнире WTA Finals в прошлом году. Я была в финале и не смогла победить. Не люблю проигрывать, и такие результаты меня огорчают.

Главная победа? Сложно выделить какую‑то одну победу в теннисе, потому что мы играем много матчей и турниров, и все они важны. Если смотреть на все победы и достижения, тогда, конечно, это моя позиция в мировом рейтинге – третья ракетка мира и победа на Итоговом турнире WTA Finals в 2018 году", - сказала Свитолина.

В 2018 году Свитолина в финале Итогового турнира обыграла Слоан Стивенс, а в прошлом году оформить дубль на WTA Finals Элине помешала первая ракетка мира Эшли Барти.

В актуальном рейтинге WTA Элина Свитолина занимает пятое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...