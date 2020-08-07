Свитолина назвала крупнейшее поражение в карьере

Первая ракетка Украины выделила свои результаты на Итоговом турнире.

"Наибольшее поражение? Поражение на Итоговом турнире WTA Finals в прошлом году. Я была в финале и не смогла победить. Не люблю проигрывать, и такие результаты меня огорчают.

Главная победа? Сложно выделить какую‑то одну победу в теннисе, потому что мы играем много матчей и турниров, и все они важны. Если смотреть на все победы и достижения, тогда, конечно, это моя позиция в мировом рейтинге – третья ракетка мира и победа на Итоговом турнире WTA Finals в 2018 году", - сказала Свитолина.

В 2018 году Свитолина в финале Итогового турнира обыграла Слоан Стивенс, а в прошлом году оформить дубль на WTA Finals Элине помешала первая ракетка мира Эшли Барти.

В актуальном рейтинге WTA Элина Свитолина занимает пятое место.