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Вавринка выступит на двух турнирах в Праге

Теннис
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Ранее он не вошел в заявку на US Open

Вавринка выступит на двух турнирах в Праге
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка подтвердил участие в двух грунтовых турнирах серии "Челленджер", которые пройдут в Праге (Чехия). Об этом в своём "твиттере" сообщила журналистка Изабель Музи. Первый турнир стартует 17 августа, второй — 24-го.

В настоящее время Вавринка является 17-й ракеткой мира. В 2020 году на его счету в 11 проведённых матчах на официальном уровне восемь побед. На Открытом чемпионате Австралии он добрался до четвертьфинала, где в четырёх партиях уступил Александру Звереву из Германии.

Ранее Стэн не вошёл в заявку на Открытый чемпионат США, который стартует 31 августа. Соревнования в ATP-туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса.

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В статье: Стэн Вавринка
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